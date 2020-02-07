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Amerikalı ressam bozuk parayla sanat yaptı! Görenler hayran kaldı

Amerikalı ressam Bryanna Marie, bozuk paraların üzerine yaptığıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Marie'nin yaptığı tasarım uzun saatler alsa da sonunda herkesi şaşırtmayı başarıyor.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 19:14
Amerikalı ressam bozuk parayla sanat yaptı! Görenler hayran kaldı

Amerikalı ressam Bryanna Marie, birkaç yıl önce günlük pratik yapma amacıyla başladığı minyatür resimleriyle büyük bir koleksiyon oluşturdu.

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Amerikalı ressam bozuk parayla sanat yaptı! Görenler hayran kaldı

Marie'nin her bir bozuk paranın üstüne resim yapması 10 saatten daha uzun sürüyor. Kat kat boyanın kurumasını beklemekse günler alıyor.

Amerikalı ressam bozuk parayla sanat yaptı! Görenler hayran kaldı

Başarılı ressam, üzerine çizim yapmak için 1981 öncesi basılan bozuk paraları bakırla kaplı olmasından dolayı tercih ettiğini, bu sayede daha iyi resimler yaratabildiğini belirtiyor.

Amerikalı ressam bozuk parayla sanat yaptı! Görenler hayran kaldı

İşte Bryanna Marie'nin bozuk para üstüne yaptığı resim çalışmalarından örnekler...

Amerikalı ressam bozuk parayla sanat yaptı! Görenler hayran kaldı
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