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Haberler Galeri Anadolu'nun tarihine ışık tutacak! Muğla'daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

Anadolu'nun tarihine ışık tutacak! Muğla'daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Tlos Antik Kenti'nde devam eden çalışmalarda bölgenin yerleşimine yönelik çok önemli bulgulara ulaşıldı. Çalışmalar Likya medeniyetine ve Anadolu'nun tarihine ışık tutacak.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:05 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:08
Anadolu’nun tarihine ışık tutacak! Muğla’daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında 12 ay kazı çalışması yapılıyor.

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Anadolu’nun tarihine ışık tutacak! Muğla’daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

Korkut, AA muhabirine, bölgede 1994'ten itibaren başlanan yüzey araştırmalarının 2005'te kazı çalışmalarına dönüştüğünü söyledi.

Kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine aralıksız sürdüğünü belirten Korkut, Batı Likya bölgesinde yer alan Tlos'un, Likya medeniyetinin 3 oy hakkına sahip en önemli kentleri arasında yer aldığını vurguladı.

Anadolu’nun tarihine ışık tutacak! Muğla’daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

Homeros'un İlyada Destanı'nda bahsettiği Santos Vadisi'nin kentin önünde uzandığına işaret eden Korkut, "Kentin tarihçesinin yazılı metinlerde Homeros dönemine kadar geri gitmesi gerekiyordu. Ancak arkeolojik belgelerin eksikliği nedeniyle Likya döneminin Arkaik Çağ'dan öteye gitmediğine inanılıyordu. Tlos kazısı 2019'dan itibaren bu düşünceyi değiştirmeye başladı." dedi.

Anadolu’nun tarihine ışık tutacak! Muğla’daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

Korkut, kazı çalışmasında Erken Kalkolitik, Tunç ile Demir çağları katmanlarını gördüklerini dile getirdi.

Bölgedeki çalışmaların sadece Likya'nın değil Anadolu'nun da tarihini ilgilendiren çok önemli bilimsel veriler ortaya koyduğunu anlatan Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

Anadolu’nun tarihine ışık tutacak! Muğla’daki antik kentte çok önemli bulgulara ulaşıldı

"Tlos'un yakın çevrelerinde de yüzey ve kazı çalışmaları yürütülüyor. Ovadaki Girmeler Mağarası'nda bölgenin yerleşimine yönelik çok önemli bulgulara ulaştık. Girmeler Mağarası'ndaki höyük günümüzden 14 bin yıl öncesine kadar geri gidiyor. Dolayısıyla artık Likya'nın tarihi, bu buluntular ışığında artık yeniden yazılmalı. Bugüne kadar ortaya atılan savlar, halkların göç hareketleri ve buralarda yaşayan halklar yeniden irdelenmeli. Bunların hepsini son 10 yıl içerisinde Tlos'ta yapılan kazılar ortaya koydu. Tlos'ta belirlenen 14 bin yıllık yerleşim geçmişi, Batı Anadolu'daki en erken tarihtir. Batı Anadolu'da 7-8 bin yıl öncesi yerleşimler çok fazla bilinmiyordu."

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