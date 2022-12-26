Anahtardan öyle bir şey yaptı ki...

Ormandan kesilen ağaç çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Kocaman ağaçtan öyle bir şey yaptılar ki görenler şaşırdı. Bu adam ağacı kestikten sonra öyle bir şey yaptı ki görünce çok şaşıracaksınız. İşte aşama aşama yapılan işlemler ve sonucunda ortaya çıkan ürün... Teknolojinin ilerlemesiyle çeşitli makineler de piyasaya çıkıyor. Bunlardan birisi de su testeresi. Tazyikli suyla yüksek basınç oluşturup eşyaları kesen alet, herkesi kendisine kilitliyor. Fritz Meinecke adındaki genç adam, doğadan yaptığı ilkel malzemelerle barınak inşa etti. İşte kare kare barınağın yapım aşamaları...