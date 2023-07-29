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Haberler Galeri Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü

Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü

Bir adam elindeki anahtarı öyle bir şeye çevirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte sosyal medyada çok konuşulan merak uyandıran o kareler...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:29

Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü

Anahtarla yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

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Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü

İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...

Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
Anahtardan öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düşürdü
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