Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı: Erken doğuma neden olabilir

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonlara karşı uyardı. Sonbahar mevsimiyle birlikte hamile olan kadınların gribal enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Gribal enfeksiyon biz biliyoruz ki çok sık karşılaşılan enfeksiyonlardan bir tanesidir ve insan özellikle mevsim değişikliği ile geçişlerinde gribal enfeksiyonlara yakalanabilirler. Fakat hamile kadınlar bunlardan daha fazla risk altındadır. Çünkü hamilelikte bazı bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak gribal enfeksiyonlar daha sık görülebilmektedir. Bunun için hamile olan kadınlar bu hastalığa yakalanmamaları için dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.