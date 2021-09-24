Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı: Erken doğuma neden olabilir

"GRİBAL ENFEKSİYONLARI BASİTE ALMAYINIZ"

Gribal enfeksiyonların anne adayları ve bebek açısında risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Hamile bir kadının gribal bir enfeksiyona yakalandığında ne kadar hızlı davranırsa ve buna bağlı hekime başvurursa o kadar tedavi olma şansı artıyor. Sadece bir burun akıntısı denildiğinde basit bir şeymiş gibi görmemek gerekiyor. Çünkü altında daha başka bir şey var ise tedavisi güçleştirebilir. Gribal enfeksiyon ile birlikte alt solunum yolu enfeksiyonuna da neden olmaktadır. Bu hastalık akciğer enfeksiyonuna da neden olabilir.