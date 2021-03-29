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Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, enfeksiyon kaptığı için gözlerini açmakta zorlanan yavrularını ağzında taşıyarak veterinere götüren kedi ve yavrularından güzel haber geldi. Yavrular tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirildi.
Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:54
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:56
Karabağlar Belediyesi Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti. Bir kedi, 3 yavrusunu birer gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi.
Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi.
Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.
Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde şaşıran çalışanlar, tedavi ve bakımlarını yaptı.
Ardından yavrular, uygun bulunan kişilerce sahiplendirildi. Anne kedi ise kurum çalışanlarınca bakılmaya başlandı.