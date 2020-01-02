Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı

Film çekimlerinin 6 hafta sürdüğünü ve iki karaktere hayat verdiğini kaydeden Cemcir, "Makyaj 6-7 saat sürdüğü için sinirlerim bozuldu. Çünkü makyajın bu kadar uzun ve zor olacağını düşünmüyordum. 30 saatte 30-40 yaş yaşlandım. Bir daha da yapar mıyım bilmiyorum." diye konuştu.