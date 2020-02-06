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Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nde yağmur sularıyla gelen çamur denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 19:16 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 19:17
Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

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Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nde yağmur sularıyla gelen çamur denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizle fotoğraf çektirdi.

Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

Sahilde yürüyüş yapanlardan Cansın Satan, Antalya'ya gezmek için geldiğini, havanın düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

İlk defa denizin üç renkte olduğunu gördüğünü belirten Satan, "Güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldim. Denizde kahverengi, turkuaz ve mavi renklerle bir cümbüş oluşmuş. Bunu daha önce hiç görmemiştim." dedi.

AA

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