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Haberler Galeri Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 1720 yıllık meclis duvarında, balıktan zeytinyağına kadar 200'den fazla ürün ve fiyatları yazıyor.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:03
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 200'den fazla ürünün yazılı olduğu 1720 yıllık fiyat listesi, tarihe ışık tutuyor.

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Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Gladyatörler şehri' olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı.

Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1720 yıllık meclis duvarında, balıktan zeytinyağına kadar 200'den fazla ürün ve fiyatları yazıyor.

Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Meclis binasının dış cephesindeki duvardaki yazıda, Roma Dönemi'ndeki ticari hareketlilik ile ekonomik düzenlemelerle ilgili kayıtlar bulunuyor.

Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi! 200'den fazla ürün var

Kazı ve restorasyonun yanı sıra farklı çalışmalarımızda sürüyor. Stratonikeia'daki 23 metrekarelik duvarda bu yazının olmasından dolayı şanslıyız.

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