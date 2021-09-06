Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı

'YAĞLARINI YAPIP KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Aşkın, yurt dışından gelen amarant bitkisinin Türkiye'de de satıldığını ancak fazla bulunamadığını belirterek "Yurt dışından artık almamıza gerek yok. Bazı marketlerde bunun satışı var ama hep bunu yurt dışından alıyoruz. Kozmetik sanayi, hep doğadan gelen bitkilerden. Biz de tamamen amarantı ekleyip içinde glutensiz ve özel kremlerin yapıldığı bir seri yapıp amarant bitkisinin yağlarını yapıp kullanıma sunacağız" dedi.