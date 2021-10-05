Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 5 oda bulundu. Kazının bilimsel danışmanı ve koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin "Burada yaptığımız çalışmalarda özellikle seramik buluntular, bize sahne binasının da tiyatroyla eş zamanlı olarak tasarlandığını ve yapıldığını gösterdi. Sahne binası da yine Helenistik dönem özelliklerini gösteren ve fazla değişmeden günümüze kadar ulaşmış ilginç bir örnek olarak karşımıza çıktı" dedi.