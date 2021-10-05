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Haberler Galeri Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 5 oda bulundu. Kazının bilimsel danışmanı ve koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin "Burada yaptığımız çalışmalarda özellikle seramik buluntular, bize sahne binasının da tiyatroyla eş zamanlı olarak tasarlandığını ve yapıldığını gösterdi. Sahne binası da yine Helenistik dönem özelliklerini gösteren ve fazla değişmeden günümüze kadar ulaşmış ilginç bir örnek olarak karşımıza çıktı" dedi.

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 12:45 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 12:46
Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor. Antik kentin tespit edilen "en önemli" mimari yapısı antik tiyatrodaki kurtarma kazısı, Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığı ve Belediyenin desteği ile beş yıldır sürdürülüyor.

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Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Kazının bilimsel danışmanı ve koordinatörü AKÜ Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin, AA muhabirine, bu yılki kurtarma kazısı çalışmalarının haziranda başladığını, aralık sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Çalışmalarda antik tiyatronun sahne kısmında yoğunlaştıklarını dile getiren Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahnenin arka bölümünde daha önce üst kısımları gözüken duvarların işlevini anlamak adına burada zaman harcadık. Bu kısımda yaptığımız çalışmalarda sahneye ait 4 oda tespit ettik. Bu bizim için önemli bir tespitti. Burada yaptığımız çalışmalarda özellikle seramik buluntular, bize sahne binasının da tiyatroyla eş zamanlı olarak tasarlandığını ve yapıldığını gösterdi. Sahne binası da yine Helenistik dönem özelliklerini gösteren ve fazla değişmeden günümüze kadara ulaşmış ilginç bir örnek olarak karşımıza çıktı."

Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Bilgin, sahneden gelen seramik buluntuların da 3. yüzyılın sonu ile 1. yüzyıla tarihlendiğini vurguladı.

Sahne haricinde kazıda antik tiyatronun geçen yıl kuzeyinde bulunan duvarın işlevini anlamak adına orada da çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, "Burada da duvarın doğu kesiminde, girişi kuzeyden olan bir oda daha tespit ettik. Buradan gelen buluntulara baktığımızda da mekanın yine Helenistik dönemle ilişkili olduğunu tespit ettik. Bu bağlamda geçen yılki görüşlerimizi doğrulamış olduk. Ayrıca, oda içerisinde fresk parçaları bulduk. Dolayısıyla söz konusu buluntular, odanın içerisinin Freskli ve boyalı olduğunu göstermiş oldu. Büyük ihtimalle tiyatroyla da organik bir bağı olan bir yapı olarak karşımızda duruyor. İlerleyen kazı çalışmaları tiyatronun bu kısmındaki bu odanın da hangi işlevle yapıldığını gösterecek." diye konuştu.

Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Apameia Antik Kenti'nde 5 yıldır süren kurtarma kazısında her geçen gün yeni verilere ulaşıldığını söyledi.

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