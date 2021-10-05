Apameia Antik Kenti’nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

Bilgin, sahneden gelen seramik buluntuların da 3. yüzyılın sonu ile 1. yüzyıla tarihlendiğini vurguladı.

Sahne haricinde kazıda antik tiyatronun geçen yıl kuzeyinde bulunan duvarın işlevini anlamak adına orada da çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, "Burada da duvarın doğu kesiminde, girişi kuzeyden olan bir oda daha tespit ettik. Buradan gelen buluntulara baktığımızda da mekanın yine Helenistik dönemle ilişkili olduğunu tespit ettik. Bu bağlamda geçen yılki görüşlerimizi doğrulamış olduk. Ayrıca, oda içerisinde fresk parçaları bulduk. Dolayısıyla söz konusu buluntular, odanın içerisinin Freskli ve boyalı olduğunu göstermiş oldu. Büyük ihtimalle tiyatroyla da organik bir bağı olan bir yapı olarak karşımızda duruyor. İlerleyen kazı çalışmaları tiyatronun bu kısmındaki bu odanın da hangi işlevle yapıldığını gösterecek." diye konuştu.