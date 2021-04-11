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Haberler Galeri Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim

Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim

İçerisinde artık yaşanmayacak duruma gelen daire uzman eller tarafından öyle bir değişti ki görenleri şaşkınlığını gizleyemedi. İşte sadece 58 dakika süren o muhteşem değişim...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:35 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:37
Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim

Bir günde ortalama 3 evi yenileyebilen şirket, geçmiş rekorlarını tazelemek için yıkık dökük bir apartman dairesini tanınmayacak hale getirdi.

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Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim

Duvarlarında çeşitli yazılar yazan, yerlerde çöpler bulunan ev, ekibin ellerinde bambaşka bir yere dönüştü.

Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim

İşte 58 dakikada yenilenen evden kareler ve evin son hali...

Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim
Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim
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