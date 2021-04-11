Apartman dairesini tam 58 dakikada yenilediler! İnanılmaz değişim

Bir günde ortalama 3 evi yenileyebilen şirket, geçmiş rekorlarını tazelemek için yıkık dökük bir apartman dairesini tanınmayacak hale getirdi. Duvarlarında çeşitli yazılar yazan, yerlerde çöpler bulunan ev, ekibin ellerinde bambaşka bir yere dönüştü. İşte 58 dakikada yenilenen evden kareler ve evin son hali... Yatak odasının eski ve bakımsız hali... Yatak odasının yenilenmiş hali... Banyonun eski ve bakımsız hali... Banyonun yenilenmiş hali... Mutfağın eski ve bakımsız hali... Mutfağın yenilenmiş hali... Salonun eski ve bakımsız hali... Salonun yenilenmiş hali...