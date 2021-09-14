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Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü
Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü
iOS 15 güncellemesinin tanıtımının gerçekleştirmesi beklenen şirket, bunun öncesinde kullanıcılara, güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlayan iOS 14.8 güncellemesini yayınladı.iOS işletim sistemini kullanan modelleri etkilemekte olan güvenlik açıklarını kapatmak için iOS 14.8 güncellemesi yayımlandı.
Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:57
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:11
Telefon ve tabletlere iMessage üzerinden gönderilen bir PDF dosyasıyla, kullanıcılar dosyaya tıklamasa bile cihazın ele geçirilebileceği kısa süre önce araştırmacılar tarafından ortaya konmuştu.
Toronto Üniversitesi'ndeki Citizen Lab'den araştırmacı Bill Marczak, "Cihazların hiçbir şeye tıklamadan ele geçirilebileceğine dair kanıtlar görmüştük fakat ilk defa bunun bir örneğiyle karşılaştık" dedi.
Apple'daki güvenlik açığı bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra Apple Watch'u da etkiliyor.Harekete geçen Apple şirketi kısa sürede iPhone, iPad ve Apple Watch için yeni bir güncellemeyi devreye aldı.
Citizen Lab, bu açığın bir Suudi aktivistin telefonunun ele geçirilmesi için kullanıldığını, bunun arkasında İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin olduğunu düşündüklerini söyledi.
İsrailli şirket tarafından geliştirilen Pegasus yazılımı özellikle gazetecileri, muhalifleri ve aktivistleri hedef alıyordu.