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Haberler Galeri Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

iOS 15 güncellemesinin tanıtımının gerçekleştirmesi beklenen şirket, bunun öncesinde kullanıcılara, güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlayan iOS 14.8 güncellemesini yayınladı.iOS işletim sistemini kullanan modelleri etkilemekte olan güvenlik açıklarını kapatmak için iOS 14.8 güncellemesi yayımlandı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:11
Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

Telefon ve tabletlere iMessage üzerinden gönderilen bir PDF dosyasıyla, kullanıcılar dosyaya tıklamasa bile cihazın ele geçirilebileceği kısa süre önce araştırmacılar tarafından ortaya konmuştu.

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Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

Toronto Üniversitesi'ndeki Citizen Lab'den araştırmacı Bill Marczak, "Cihazların hiçbir şeye tıklamadan ele geçirilebileceğine dair kanıtlar görmüştük fakat ilk defa bunun bir örneğiyle karşılaştık" dedi.

Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

Apple'daki güvenlik açığı bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra Apple Watch'u da etkiliyor.Harekete geçen Apple şirketi kısa sürede iPhone, iPad ve Apple Watch için yeni bir güncellemeyi devreye aldı.

Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

Citizen Lab, bu açığın bir Suudi aktivistin telefonunun ele geçirilmesi için kullanıldığını, bunun arkasında İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin olduğunu düşündüklerini söyledi.

Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikten önce beklenmedik bir şekilde iOS 14.8 güncellemesini piyasaya sürdü

İsrailli şirket tarafından geliştirilen Pegasus yazılımı özellikle gazetecileri, muhalifleri ve aktivistleri hedef alıyordu.

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