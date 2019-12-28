Haberler Galeri Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!