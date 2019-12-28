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Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:18
Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?
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