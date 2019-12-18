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> Sürücüler dikkat! Eğer araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz...
Sürücüler dikkat! Eğer araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz...
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücülerden bazıları bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:22Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:25
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Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.