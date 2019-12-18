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Sürücüler dikkat! Eğer araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücülerden bazıları bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:22 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:25
Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...
Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

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Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...
Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...
Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...
Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...
Araba kullanırken bu ikaz işaretini görürseniz dikkat! İşte anlamı...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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