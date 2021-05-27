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Aracında çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde hareket halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken vücudunda yanıklar oluşan sürücü İbrahim Gönen, hastanede tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:42 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:44
Aracında çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde hareket halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken vücudunda yanıklar oluşan sürücü İbrahim Gönen, hastanede tedaviye alındı

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Aracında çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

İzmir- Karşıyaka çevreyolunda bugün saat 14.00 sıralarında, işitme engelli İbrahim Gönen yönetimindeki hafif ticari araç, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.

Aracında çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

Bunun üzerine Gönen, aracı emniyet şeridine çekip, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bu sırada Gönen'in vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yangını söndürdü.

Aracında çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

Gönen ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aracında çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı
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