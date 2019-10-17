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Aras Bulut İynemli'nin ablası bakın kimmiş?

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





