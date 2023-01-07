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Arazi savaşlarına neden olmuştu! Kuruyan Marmara Gölü'nde tarım başladı
Manisa'da bulunan ve tamamen kuruyarak arazi savaşlarının yaşanmasına neden olan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde buğday ekimi başladı. Rezervuar ve hassas koruma bölgesi alanları için projelendirme çalışmaları ise devam ediyor.
Giriş Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 12:10Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 12:41
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Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde alüvyal set gölüyken Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945 yılında setlerle rezervuara dönüştürülen Marmara Gölü, zamanla 320 milyon metreküplük kapasiteye ulaştı.
Dolu olduğu dönemlerde yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren gölde su seviyesi, kuraklığın ve kaçak sulamaların etkisiyle her geçen yıl azaldı.
Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen göl, geçen yıl tamamen kurudu.
Gölün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, DSİ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile TİGEM arasında geçen yıl işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolle, gölün güneydoğusunda sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı için temiz su depolama ve rezerv alanı oluşturulması, kuzeyinde göldeki yaban hayat için "Hassas Koruma Bölgesi"nin yer alması, bir bölümünde de organik tarım yapılması kararlaştırıldı.