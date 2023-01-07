Arazi savaşlarına neden olmuştu! Kuruyan Marmara Gölü'nde tarım başladı

Manisa'da bulunan ve tamamen kuruyarak arazi savaşlarının yaşanmasına neden olan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde buğday ekimi başladı. Rezervuar ve hassas koruma bölgesi alanları için projelendirme çalışmaları ise devam ediyor.