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Haberler Galeri Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!

Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!

Arda Kural Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ülkemizde ve dünyada 'özgürlük' adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığına sert tepki gösterdi. Kural açıklamada, "Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 15:03 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 15:14
Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!

Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, ünlü oyuncu Arda Kural'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.

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Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!

'EŞCİNSELLİĞE GELİNCE LUT KAVMİNE KADAR GİTMEYİ BİLİYORLAR"

Ünlü oyuncu Kural, mevzu bahis tesettür olunca 1400 yıl öncesine gitmekten söz edenlerin, konu eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi bildiklerini belirtti.

Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!

Kural geçtiğimiz gün de "peçe" kullanan muhafazakâr kadınlara çirkin ifadelerle hakaret eden Hülya Avşar için "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz." cevabını vermişti.

Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!
Arda Kural'dan LGBT tepkisi: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar!
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