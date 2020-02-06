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Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. İlk çocukları Hamza Arda'dan sonra tekrar bebek sahibi olacak olan çift yeni bebeklerinin adını ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 12:53
Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve çift ilk çocukları Hamza Arda, aynı yıl ekim ayında kucaklarına almıştı.

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı

İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı

2. Sayfa programına konuşan Doğan, "Bebek 4 aylık oldu, 5 ayımız kaldı. Hamza Arda abi olacak. Oğlumuzun adı Asil Aslan olacak." dedi.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı

Aslıhan Doğan, hamileliğiyle ilgili olarak ise "4 ayda yarım kilo aldım. Ben 5,5-6. ayda kilo almaya başlıyorum." açıklaması yaptı.

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