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Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin adını açıkladı
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. İlk çocukları Hamza Arda'dan sonra tekrar bebek sahibi olacak olan çift yeni bebeklerinin adını ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 12:50Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 12:53
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Arda Turan ile Aslıhan Doğan çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve çift ilk çocukları Hamza Arda, aynı yıl ekim ayında kucaklarına almıştı.