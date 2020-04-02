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Haberler Galeri Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuş ve yine aynı yıl ilk bebekleri Hamza'yı kucaklarına almışlardı. Şimdilerde ikinci çocukları için gün sayan çift oturdukları sitede 5 milyon dolara lüks bir villa satın aldı.

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:41 Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:49
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Barselona'dan Başakşehir'e transfer olan futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı.

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Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Engin Altan Düzyatan ve daha pek çok ünlü isimle komşu olan Turan, eşi Aslıhan Doğan ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.

Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu.

Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.

Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

ASİL ASLAN'A YETİŞECEK

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var.

Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa

Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durdu.

Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
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