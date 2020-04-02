Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuş ve yine aynı yıl ilk bebekleri Hamza'yı kucaklarına almışlardı. Şimdilerde ikinci çocukları için gün sayan çift oturdukları sitede 5 milyon dolara lüks bir villa satın aldı.
Giriş Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:41Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:49
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Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık lüks villa
Barselona'dan Başakşehir'e transfer olan futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı.