Arife günü İzmir’de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 15 Haziran Cumartesi hava durumu...