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Haberler Galeri Arife günü İzmir'de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

Arife günü İzmir'de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15.06.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 08:27

Arife günü İzmir’de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

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Arife günü İzmir’de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu

Arife günü İzmir’de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Arife günü İzmir’de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Arife günü İzmir’de hava nasıl olacak? 15 Haziran Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu