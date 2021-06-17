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Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı
Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı
Arka bahçesinde bulunan delikte hazine olabileceğini düşünen adam işe koyuldu ve hemen kazmaya başladı. Ancak gördüğü sonuç karşısında hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:17
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:24
Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.
Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı.
Deliğin içi oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti.
Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.
Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.