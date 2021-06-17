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Haberler Galeri Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Arka bahçesinde bulunan delikte hazine olabileceğini düşünen adam işe koyuldu ve hemen kazmaya başladı. Ancak gördüğü sonuç karşısında hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:24
Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.

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Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı.

Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Deliğin içi oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti.

Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.

Arka bahçesinde bulduğu delikte hayatının şokunu yaşadı

Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.

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