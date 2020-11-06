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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar bir televizyon klasiği haline gelirken, oyuncular da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşti. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise en sevilen karakterlerden biri oldu. Dizinin son bölümlerinde koronavirüsle mücadele etmesi tüm dikkatleri Özgür Ozan'ın üzerinde toplarken, başarılı oyuncunun özel hayatı de merak konusu olmaya başladı. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma 16:23
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Özgür Ozan, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

NUR FETTAHOĞLU

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