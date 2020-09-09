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Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan susam, yurt dışından ilgi görüyor
Muğla'da, Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susam, yurt dışından gelen yoğun talep nedeniyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
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Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da, susam da çiftçilerin önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor.
İlde en fazla susam ekilen bölgelerden birisi de Ula ilçesinin Gökova Mahallesi'nde yer alıyor. Üreticiler de Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susamın hasadına başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, makinelerin girmediği tarlalarda elleriyle söktükleri ürünleri daha sonra topluyor.
Genelde kadınların topladığı susamlar, desteler halinde yerde bekletilip, daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak dökülen susam, eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek çalışan işçiler, maske ve eldiven takmayı da ihmal etmiyor.