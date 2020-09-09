Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan susam, yurt dışından ilgi görüyor

İlde en fazla susam ekilen bölgelerden birisi de Ula ilçesinin Gökova Mahallesi'nde yer alıyor. Üreticiler de Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susamın hasadına başladı.