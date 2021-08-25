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Haberler Galeri Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de Ağustos ayı itibariyle korona virüs vaka sayısı hızla artmasına rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım görüntüsü ile dikkat çekiyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülen plajda vatandaşlar salgın tehlikesi altında denize girip güneşleniyor.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:27 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:30
Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sürüyor. Türkiye'de 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürmesine rağmen, vaka sayılarında da artış görülüyor. Çoğu turistik il ve ilçede maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ve insanların iç içe denize girdiği yerlerden biri de Didim ilçesi.

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Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

HES uygulamasındaki vaka yoğunluk haritasında kırmızıya dönen Didim'de sosyal mesafe kuralları özellikle plajlarda görmezden geliniyor. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı Ağustos ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ederken, vaka sayılarındaki artışa rağmen tatilciler plajda iç içe oturup, denize giriyor.

Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

3 AYDA 204 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan Didim'deki nüfusun yaz aylarında tatilciler dolayısıyla fazla olmasının da vaka sayılarının artmasına neden olduğu öngörülürken, ilçede 3 aylık yaz döneminde 204 kişinin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

Artan korona virüs vakalarına rağmen denizden vazgeçmeyen vatandaşlar, "Dikkat ediyoruz ama kalabalık. Aynı denizdeyiz, aynı plajdayız. Ben Kovid geçirdim ama yine de geçirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Çok fazla insanı temas etmemeye çalışıyorum. Plaj kalabalık ama göze aldık ve bir kere gelmiş bulunduk, dikkat edeceğiz" derken, bir başka vatandaş ise "Mümkün olduğu oranda korunmaya çalışıyoruz. Maskeli dolaşıyoruz. Yurt dışından geldik. Mesafeyi dikkat etmeye çalışıyoruz ama buradaki arkadaşlarda o mesafeyi göremiyorum. Kendime göre tedbir alıyorum" dedi.

Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım
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