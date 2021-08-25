Artan vakalara rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

Artan korona virüs vakalarına rağmen denizden vazgeçmeyen vatandaşlar, "Dikkat ediyoruz ama kalabalık. Aynı denizdeyiz, aynı plajdayız. Ben Kovid geçirdim ama yine de geçirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Çok fazla insanı temas etmemeye çalışıyorum. Plaj kalabalık ama göze aldık ve bir kere gelmiş bulunduk, dikkat edeceğiz" derken, bir başka vatandaş ise "Mümkün olduğu oranda korunmaya çalışıyoruz. Maskeli dolaşıyoruz. Yurt dışından geldik. Mesafeyi dikkat etmeye çalışıyoruz ama buradaki arkadaşlarda o mesafeyi göremiyorum. Kendime göre tedbir alıyorum" dedi.