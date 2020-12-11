Aşıklar Şelalesi, "hazan" renkleri ile büyülüyor
İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:01
Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:02
Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarındaki bölgeye, özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor.
Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.
Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.
AA