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Haberler Galeri Aşıklar Şelalesi, "hazan" renkleri ile büyülüyor

Aşıklar Şelalesi, "hazan" renkleri ile büyülüyor

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:01 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:02
Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor

Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarındaki bölgeye, özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor.

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Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor

Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor

Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.

AA

Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor
Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor
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