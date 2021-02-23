Asılsız ihbarda bulunan kişiler cezadan kaçamadı

SIKI ÇALIŞMA TEMPOSU HİÇ YAVAŞLAMIYOR

Kurumlara aktarılan çağrılardan Jandarma 51 bin 653, itfaiye 21 bin 757, AFAD 929, orman 4 bin 283, sağlık 233 bin 517, emniyet 297 bin 968 olduğu ifade edildi. Ayrıca 22 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında VEFA Sosyal Destek Gruplarına 107 bin 40 talep ulaştığı ve taleplerin ilgili birimlere yönlendirildiği belirtildi. Toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 21.08.2020 tarihi itibariyle kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine gelen toplam 5 bin 66 ihbarın Acil Çağrı Merkezi tarafından alınıp, denetim ekiplerine ulaştırıldığı bilgisi de verildi.