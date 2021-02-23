Asılsız ihbarda bulunan kişiler cezadan kaçamadı

ASILSIZ İHBARDA BULUNAN 57 KİŞİYE CEZA
2020 yılı istatistiki verilerinin görüşüldüğü koordinasyon toplantısında, 2020 yılında yapılan çağrılardan ortalama yüzde 57 sinin asılsız çağrı olduğu, 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 57 kişiye toplamda 22 bin 388 TL idari para cezası verildiği açıklandı.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar, Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cüneyt Bingöl ve ilgililer katıldı.