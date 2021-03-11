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Asırlara konu olan sır çözüldü! İşte çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi

Modern çağdaki hastalıkların binlerce yıl önce olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. 4 bin yıllık mumyalarla ilgili yeni bir bilgiye ulaşılırken, bilim insanları şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:34 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:35
Asırlara konu olan sır çözüldü! İşte çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi

Mısır'da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Asırlara konu olan sır çözüldü! İşte çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi

Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Asırlara konu olan sır çözüldü! İşte çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi

Mısır bilimci Doktor Zahi Hawass, bulgularını şöyle açıkladı; "Çığlık atan kadının cansız bedeninin saatler sonrasına kadar keşfedilmemiş olabileceğini varsayıyoruz, bu da ölüm katılaşmasını sağlamaya yetecek bir süre.

Asırlara konu olan sır çözüldü! İşte çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi

Mumyalama işlemini yapanların, kadının büzülmüş bedenini çürümeden ya da gevşemeden önce mumyaladığını düşünüyoruz. Bu nedenle kadının ağzını kapalı tutamadılar ya da bedenine yatış pozisyonu veremediler, ki bu diğer mumyalarla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum. Böylece ölüm anındaki yüz ifadesi ve duruşu korunmuş oldu."

Asırlara konu olan sır çözüldü! İşte çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi

Yüzündeki acı dolu ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak adlandırılan mumya, 1881'de Luksor'da bir kraliyet mezarlığında bulunmuştu. Mumya, bacakları bükülmüş ve çaprazlanmış, başı hafif eğik ve ağzı açık bir halde keşfedilmişti.

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