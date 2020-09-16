Asırlardır çözülemeyen mumyaların gizemi!
Mumyalar gerek yapılış şekli, gerek yapılma sebebi, gerekse saklanma yeri sebebiyle yıllardır gizemini koruyan yapılar olarak dikkat çekmektedir.
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:57
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:59
Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentindeki sıradışı mahzen mezar turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Sıra sıra yatan mumyaların arasında her gün temizlik yapan kadın çalışan ise ziyaretçiler tarafından soru yağmuruna tutuluyor.
Ziyaretçilerin `bir kadın olarak yalnız başına mumyaların içinde çalışmaktan korkmuyor musun?`sorusunun kendisine sürekli sorulduğunu belirten temizlik işçisi `ilk başlarda korktuğunu şimdi ise alıştığını` söyledi.
Brno Turizm Müdürlüğü websitesinin verdiği bilgiye göre Capuchin Kriptasının özel toprağı ve havalandırma sistemi mumyaların zarar görmeden açıkta sergilenmesine izin veriyor
Çek arkeoloji uzmanları geçmişte 200 tane olan mumyalardan günümüze sadece 24 tanesinin ulaştığını belirtti.