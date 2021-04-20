Haberler
Galeri
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı
Denizli'de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3'ünün de askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 00:30
Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 00:41
Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu.
Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı.
Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.
Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.