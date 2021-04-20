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Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Denizli'de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3'ünün de askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 00:41
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu.

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Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı.

Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.

Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.

Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı
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