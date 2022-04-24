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Haberler Galeri Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar

Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar

Vahşi doğada yaşananlar insanları meraklandırıyor. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. İşte görenleri şaşkına çeviren anlar...

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:06 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:06
Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar

Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

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Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar

Dakikalarca süren bu kovalamaca aslanların zürafayı yere yıkmasıyla son buluyor.

Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar
Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar
Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar
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