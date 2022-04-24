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Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar
Vahşi doğada yaşananlar insanları meraklandırıyor. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. İşte görenleri şaşkına çeviren anlar...
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:06Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:06
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Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.