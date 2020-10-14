Aslanlar ne olduğunu anlamadı
Vahşi doğanın gerçek yüzünü ortaya çıkaran anlar kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:19
Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika'da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.
Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.
Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.
Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.
Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.