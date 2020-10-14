  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Vahşi doğanın gerçek yüzünü ortaya çıkaran anlar kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:19
Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika'da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.

Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.

Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

Aslanlar ne olduğunu anlamadı

Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
  • SON DAKİKA