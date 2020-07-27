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Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, kapısına gelen kargoyu görünce şoka girdi. Kargoda gördükleri karşısında şoka giren ve korkan Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı. Alkoçlar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:02
Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ve Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı. Alkoçlar yaşadığı şok sonrası soluğu savcılıkta aldı.

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Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

TANITIM AMAÇLIYLA YAPMIŞ!

Yürütülen soruşturmada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.

Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Şüpheli H.G hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Deniz YUSUFOĞLU

Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...
Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı! Gelen kargodan öyle bir şey çıktı ki...
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