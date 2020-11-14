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Haberler Galeri Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş

Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş

Bazı şeyler var ki gözümün önünde olmasına rağmen gerçekte neye yaradığını bilmiyoruz. Örneğin asma kilitlerin altında yer alan küçük delik. Ne için olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Peki ya sinekler hakkındaki çok şaşırtıcı gerçekler.... Neredeyse insanların tamamı tarafından sevilmeyen hayvanlar olarak bilinen sineklerle ilgili bu bilgi görenleri şaşırtıyor. Sinekler özellikle yaz aylarında ortaya çıkmakla birlikte özellikle bazı yerlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında da görülebilmektedir. Fakat kış aylarında bu hayvanları görmek neredeyse imkansızdır. Çok sık karşımıza çıkmalarına karşın sineklerle ilgili bu bilgiyi ilk defa duyacaksınız. İşte duyunca hayret edeceğiniz bilgiler...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:48
Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş

Birbirinden tuhaf fakat gerçek bilgiler, bugüne kadar doğru bilip aslında yanlış olan bilgileri sizler için derledik. İşte dünyanın en ilginç bilgileri...

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Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş


Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş

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Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş

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Asma kilitteki o detay! Meğer bakın ne işe yarıyormuş

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