Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Nurgül Yeşilçay Asmalı Konak dizisinin ardından film ve dizilere damga vurmaya devam etti. Yıllarca ekranların aranan yüzlerinden olan Nurgül Yeşilçay, özel hayatı ile de dikkat çekti. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.