Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Asmalı Konak dizisi ile genç yaşında Türk televizyon tarihine geçen Nurgül Yeşilçay, oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı Asmalı Konak dizisiyle ünlenen Nurgül Yeşilçay, yıllar geçmesine rağmen zirvede kalmayı başardı. Özel hayatıyla da magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay, yeni proje için hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesinde mahalle teyzesini canlandıracağı ortaya çıktı. Karakterinin rolüne bürünerek paylaştığı fotoğraflar dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın eski fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.