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Haberler > Galeri > Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Asmalı Konak dizisi ile genç yaşında Türk televizyon tarihine geçen Nurgül Yeşilçay, oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı Asmalı Konak dizisiyle ünlenen Nurgül Yeşilçay, yıllar geçmesine rağmen zirvede kalmayı başardı. Özel hayatıyla da magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay, yeni proje için hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesinde mahalle teyzesini canlandıracağı ortaya çıktı. Karakterinin rolüne bürünerek paylaştığı fotoğraflar dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın eski fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:14
Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Nurgül Yeşilçay Asmalı Konak dizisinin ardından film ve dizilere damga vurmaya devam etti. Yıllarca ekranların aranan yüzlerinden olan Nurgül Yeşilçay, özel hayatı ile de dikkat çekti. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

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Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Asmalı Konak dizisi ile genç yaşında Türk televizyon tarihine geçen Nurgül Yeşilçay, oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı Asmalı Konak dizisiyle ünlenen Nurgül Yeşilçay, yıllar geçmesine rağmen zirvede kalmayı başardı.

Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Özel hayatıyla da magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay, yeni proje için hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesinde mahalle teyzesini canlandıracağı ortaya çıktı.

Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Karakterinin rolüne bürünerek paylaştığı fotoğraflar dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın eski fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Asmalı Konak'ın yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinin 2023 yılında yeniden yayınlanacak olması Pınar Altuğ Tamer Karadağlı hayranlarını üzdür. Pınar Altuğ Tamer Karadağlı sevenleri. verilen aranın uzun olmasından şikayet ederlerken ünlü oyuncuların özel hayatlarını mercek altına aldılar. Pınar Altuğ Tamer Karadağlı''nın yıllar önce çekilen fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

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