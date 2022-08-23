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Astroloji günlük burcunuz için ne diyor? 23 Ağustos Salı burç yorumları
Astroloji günlük burcunuz için ne diyor? 23 Ağustos Salı burç yorumları
Milyonlarca kişi astrolojiye yakından ilgi duyuyor, günlük burç yorumlarını araştırıyor. Her gün yorumlanan burçlar sayesinde aşk, aile, kariyer, sağlık, para gibi konularda neler ile karşılaşacaklarını tahmin ediyor. Buna göre bugün Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz. Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 23 Ağustos Salı günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 23 Ağustos Salı günlük burç yorumlarınız...
Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:08
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:08
Astrolojiye ilgi duyan milyonlarca kişi günlük burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyi yakından takip ederek günün nasıl geçeceğini öğrenmek istiyor. Astroloji alanında uzman kişiler günlük burçları yorumluyor aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konuları hakkında bir takım tahminlerde bulunuyor. Peki ''23 Ağustos 2022 Salı günü burcunuzu neler bekliyor?'' Günün en şanslı ve en kazançlı burcu hangisi? İşte 23 Ağustos 2022 Salıgünlük burç yorumları...
KOÇ: Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşamınızda aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.
BOĞA: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Bugün detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.
İKİZLER: Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak. Kan bağı olduğunuz kişilere maddi konularda söz hakkı vermelisiniz.
YENGEÇ: Burcunuzda ilerleyen yönetici gezegeniniz Ay'dan destekler almaya başlıyorsunuz. Ortak dostlarınızla yeni bir döneme giriyorsunuz. Hızlı hareket etmeyi amaçladığınız zaman başarılı oluyorsunuz.