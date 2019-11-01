Ata yadigarı semercilik mesleği ile devlet sanatçısı oldu

Sanatını çok sevdiğini ve ömrü yettiğince mesleğini sürdürmek istediğini ifade eden Bak, "Bizlerden sonra da çırakların yetişip bu mesleğin devam etmesini isterim. Fakat ne çırak yetişiyor, ne meslek ilerliyor. Artık semerlerin dekor amaçlı kullanılması için minyatürlerini yapıyorum" dedi. 47 yıllık meslek hayatında çınar ağacını eskiden eliyle şekillendirdiğini ama artık makinelerin kullanıldığını kaydeden Ahmet Bak; "Geçmiş yıllarda semer yapmak için çınar ağacını ellerimle işliyordum. Ama artık makinalar kullanılıyor. Bir semer ortalama 3 günde yapılıyor. Önce saz kısmı yapılır, daha sonra sazlar hayvana dokunmasın diye içine keçe çekilir. Bu işlemlerin tamamı el emeği ile ustalık gerektiren işlemlerdir. Fakat az önce de söylediğim gibi, artık tüm bu işlemler makinalarla yapılıyor. Babamdan öğrendiğim bu meslek, artık resimlerde kalacak" dedi.