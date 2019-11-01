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Ata yadigarı semercilik mesleği ile devlet sanatçısı oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde 47 yıllık semer ustası Ahmet Bak, 4 kuşaktır semercilik mesleğini devam ettiriyor. Bak, İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ve Ankara'da düzenlenen Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Şöleni'ne Kültür Bakanlığı'na bağlı devlet sanatçısı unvanıyla Kula'dan davetli olarak katıldı.

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 18:35 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 18:38
Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu
Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde 47 yıllık semer ustası Ahmet Bak, 4 kuşaktır semercilik mesleğini devam ettiriyor.

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Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu
Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu

Ahmet Bak, İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ve Ankara'da düzenlenen Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Şöleni'ne Kültür Bakanlığı'na bağlı devlet sanatçısı unvanıyla Kula'dan davetli olarak katıldı.

Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu
Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu

Kula'da çırak yetişmediği için unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini alan semercilik mesleğini 47 yıldır sürdüren 65 yaşındaki Ahmet Bak, mesleğinin, kendisinden sonra devam ettirecek kimse yetişmediği için unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu
Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu

KULA'YI, BİR TEK O TEMSİL ETTİ

İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ve Ankara'da düzenlenen 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde Kula'yı tek başına temsil etti.

Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu
Ata yadigarı mesleği ile devlet sanatçısı oldu

Sanatını çok sevdiğini ve ömrü yettiğince mesleğini sürdürmek istediğini ifade eden Bak, "Bizlerden sonra da çırakların yetişip bu mesleğin devam etmesini isterim. Fakat ne çırak yetişiyor, ne meslek ilerliyor. Artık semerlerin dekor amaçlı kullanılması için minyatürlerini yapıyorum" dedi. 47 yıllık meslek hayatında çınar ağacını eskiden eliyle şekillendirdiğini ama artık makinelerin kullanıldığını kaydeden Ahmet Bak; "Geçmiş yıllarda semer yapmak için çınar ağacını ellerimle işliyordum. Ama artık makinalar kullanılıyor. Bir semer ortalama 3 günde yapılıyor. Önce saz kısmı yapılır, daha sonra sazlar hayvana dokunmasın diye içine keçe çekilir. Bu işlemlerin tamamı el emeği ile ustalık gerektiren işlemlerdir. Fakat az önce de söylediğim gibi, artık tüm bu işlemler makinalarla yapılıyor. Babamdan öğrendiğim bu meslek, artık resimlerde kalacak" dedi.

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