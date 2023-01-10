Ateş Kuşları: Görmezden ve duymazdan geldiğimiz sokak çocuklarının hikayesi

"KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ"

Dizinin çok anlamlı mesajlar verdiğini söyleyen Görkem Sevindik; "Bir insan neden sokağa düşer, neden yetimhaneye düşer veya yetimhaneye girdiği zaman neden sokağa geri kaçmak ister; bunların cevapları nelerdir bu dizide biz onu anlatacağız. İzleyici, sokak çocuklarının neler yaşadığını ve aslında onlara kimsenin el uzatmadığını görecek. Ben kendim bunu yaşadım ve sorguladım. Benim hayat verdiğim Ali karakteri; acısını ve aşkını içinde yaşayan, çok dışa vuramayan, merhametli bir karakter. Ateş Kuşları diye bir grup var, köksüzler tayfası; Ali bu tayfanın başı. Ailesi olarak gördüğü köksüzlere sahip çıkmak istiyor. Aslında varoluşu sadece onlara sahip çıkabilmek, onlara kol kanat olabilmek" açıklamalarında bulundu.