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Haberler Galeri "Ateş Kuşları" izleyiciden tam not aldı

"Ateş Kuşları" izleyiciden tam not aldı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, üçüncü bölümüyle izleyiciden tam not aldı. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alarak izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:00
Ateş Kuşları izleyiciden tam not aldı

Mola Yeri'nde çıkan büyük yangının ardından yuvaları kül olan Ateş Kuşları, hayatlarına başladıkları noktaya yani sokaklara geri döndüler.

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Ateş Kuşları izleyiciden tam not aldı

Zıpkın, Gülayşe'nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için önce kendisi elektrikçi kılığında Eyüboğlu Köşk'üne sızdı. Daha sonra planlarına Mercan'ı da dahil ederek o'nu Eyüboğlu Köşkü'ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.

Ateş Kuşları izleyiciden tam not aldı

Ateş Kuşları'nın yeniden sokağa dönmesi ve Gülayşe'nin öz amcası Menderes'in Çatal'la işbirliği yapması bölüme damgasını vurdu.

Ateş Kuşları izleyiciden tam not aldı

ATEŞ KUŞLARI'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mola Yeri'nde çıkan yangından tüm Ateş Kuşları itfaiye gelmeden önce kurtuldu ancak evsiz kaldıkları için sokağa geri dönmek zorunda kaldılar. Gülayşe'nin peşinde olan Barbaros ise yolda Ateş Kuşları'nı sağ salim kamyonette giderken gördüğünde rahatladı.

Ateş Kuşları izleyiciden tam not aldı

Ali, sokağa dönmekten korkan Sabit'i "İstanbul'un tepesine çadır kuracağız." diyerek ikna etti. Zıpkın'ın "Gülayşe… Seni çöpte bulup Çatal'dan kaçtıktan sonra, ilk evimiz neresiydi biliyor musun? Burasıydı…

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