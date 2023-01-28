"Ateş Kuşları" izleyiciden tam not aldı

Zıpkın, Gülayşe'nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için önce kendisi elektrikçi kılığında Eyüboğlu Köşk'üne sızdı. Daha sonra planlarına Mercan'ı da dahil ederek o'nu Eyüboğlu Köşkü'ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.