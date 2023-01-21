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Haberler Galeri Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, yapımını Bozdağ Fi̇lm'in yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, ikinci bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:47
Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alarak Türkiye ve dünya gündemine giren dizinin ikinci bölümüne; Ateş Kuşları Mola Yeri'nde çıkan yangın damgasını vurdu.

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Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

ATEŞ KUŞLARI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Komiser Barbaros, Gülayşe'nin 23 yıl önce kaybolan Nizam Eyüboğlu'nun kayıp kızı Lara olduğundan şüphelenmesi üzerine Gülayşe'yi takibe aldı.

Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

Zümrüt'ün kirasını ödeyebilmek için kendisine hediye edilen telefonu satmaya çalışan Gülayşe'yi gören Barbaros, onunla karşılaşmış gibi yaptı.

Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

Barbar, Gülayşe'nin saçına yapıştırdığı sakızı bahane ederek DNA testi için saç örneği aldı. Barbaros evine dönmek isteyen ancak kamyonetini çalıştıramayan Gülayşe'ye "Kamyoneti çalıştırırım ama bedavaya yapmam. Yemeğe çıkarken arayacağım." diyerek numarasını kaydetti.

Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

Barbaros'un yemek teklifi Gülayşe'yi şaşırtırken "Neden senin gibi biri benim gibi biriyle yemeğe çıkmak ister?" sorusuna Barbaros'un "Seni tanımak istedim." şeklinde cevabı Gülayşe'yi mutlu etti.

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