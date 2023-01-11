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Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

Farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla, Atv ekranlarında cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncularından Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu karakterleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:25
Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

Atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük ses getiren yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Cuma günü dizi severler ile buluşacak olan Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden aldı. Dizinin Sabit'i Emir Çubukçu ve Zıpkın'ı Erdem Şanlı rolleri hakkında ilk kez konuştu.

ATEŞ KUŞLARI 1.BÖLÜM TANITIM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

"BU HİKAYEDE GERÇEK BİR HÜZÜN VAR"

Dizinin Sabit'i Emir Çubukçu; "Her senaryoda karakterlerin böyle yaşayan insanlar olduğuna şahit olamıyoruz, zor karşımıza çıkan bir şey. Beni en çok karakterlerin hayatın içinden olması etkiledi. Bu hikayede gerçek bir hüzün var. Öte yandan aile sıcaklığını da izleyiciyle buluşturacak bir hikaye. Benim karakterim Sabit Ateş'in; varoluşsal durumu sebebiyle özel biri bir engeli var. Dolayısıyla çok az konuşuyor. Sabit sevdiği insanları ve ailesi bildiği köksüzleri korumak için gözünü karartabilecek birisi." dedi.

Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

"BELKİ DE BU DİZİ SAYESİNDE İNSANLARIN SOKAK ÇOCUKLARINA BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİR"

İzleyicinin biraz ağlayıp, biraz güleceğini söyleyen Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı; "Ateş Kuşları'nın hikayesi çok güzel ve genel olarak bölümlerimiz çok heyecanlı, o yüzden merakla bekliyoruz ve çok heyecanlıyız. Sokak zaten çok farklı ve köksüzler sokağın insanları. Hayatın acımasız ve sert tarafıyla küçük yaşlarında karşılaşmışlar. O yüzden Ateş ailesinin neşesi neşe, üzüntüsü de üzüntü oluyor. İzleyenler zaman zaman ağlayacak ama zaman zamanda gülümseyecek. Belki de bu dizi sayesinde insanların sokak çocuklarına bakış açıları değişir. Zıpkın karakteri de aslında insanlara umudu vaad ediyor. Ailesini seven, ailesini koruyan, delikanlı bir karakter." şeklinde konuştu.

Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık, soğuk… Sokak çocuklarının kaderi ya mapustur ya mezar… Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlar. Ateş kuşları, "Köksüzler"in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye "Ateş kuşlarına" dönüşme öyküsüdür.

Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

"Ateş Kuşları" Cuma günü saat 20.00'de Atv'de!

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