Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık, soğuk… Sokak çocuklarının kaderi ya mapustur ya mezar… Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlar. Ateş kuşları, "Köksüzler"in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye "Ateş kuşlarına" dönüşme öyküsüdür.