Ateş Kuşları zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

"BELKİ DE BU DİZİ SAYESİNDE İNSANLARIN SOKAK ÇOCUKLARINA BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİR"

İzleyicinin biraz ağlayıp, biraz güleceğini söyleyen Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı; "Ateş Kuşları'nın hikayesi çok güzel ve genel olarak bölümlerimiz çok heyecanlı, o yüzden merakla bekliyoruz ve çok heyecanlıyız. Sokak zaten çok farklı ve köksüzler sokağın insanları. Hayatın acımasız ve sert tarafıyla küçük yaşlarında karşılaşmışlar. O yüzden Ateş ailesinin neşesi neşe, üzüntüsü de üzüntü oluyor. İzleyenler zaman zaman ağlayacak ama zaman zamanda gülümseyecek. Belki de bu dizi sayesinde insanların sokak çocuklarına bakış açıları değişir. Zıpkın karakteri de aslında insanlara umudu vaad ediyor. Ailesini seven, ailesini koruyan, delikanlı bir karakter." şeklinde konuştu.