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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

Ateş Kuşları'nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları'nın 16. bölümünde neler olacak? İşte cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın 16. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 16:17 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 16:28
Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

Ateş Kuşları bu akşam yeni bölümüyle Atv'de!

ATEŞ KUŞLARI'NIN 16. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

ÇATAL, ALİ VE BARBAROS İLE ANLAŞMA YAPACAK MI?

Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir.

Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

GÜLAYŞE, BİR BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENİRKEN NİZAM İSE KARDEŞİNİN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR!

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar.

Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! 16. bölümde bakın neler olacak...

Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

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