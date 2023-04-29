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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

Ateş Kuşları'nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 14. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın 14. bölümünün finalinde Barbaros'un, savcıyı arayarak annesi Şirin'in de şüpheli olduğunu söylemesi bölüme damga vurdu.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 11:45
Ateş Kuşları’nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Ateş Kuşları’nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

ATEŞ KUŞLARI'NIN ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla çok sarsıldı.

Ateş Kuşları’nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri onun sokak çocuğu olduğunu bildiğini ve tek amacının çocukları Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi.

Ateş Kuşları’nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

Gülayşe, Barbaros'tan uzak durmak istediğini ve bir daha onun karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi. Gülayşe'ye dut gibi aşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti.

Ateş Kuşları’nın 14. bölümünde yer yerinden oynadı!

Hacer ise Eyüboğlu davasında Menderes'ten şüphelenmeye başladı.

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