Ateş Kuşları'nın kötü adamı 'Çatal' ilk kez konuştu
Atv ekranlarında sezonun en iyi açılışını yapan 'Ateş Kuşları' dizisinde 'Çatal' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu, karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 12:44Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:01
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı. Dizinin kötü karakteri "Çatal"a hayat veren Ahmet Saraçoğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.
"BU KADAR İYİ YAZILMIŞ BİR KÖTÜ KARAKTERİ KAÇIRMAK İSTEMEDİM"
Bu projede olmasının asıl sebebinin hikaye olduğunu dile getiren Ahmet Saraçoğlu; "Senaryo çok çarpıcı. Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim." dedi.
"GÖZLEM YAPARAK ÇATAL ROLÜNE HAZIRLANDIM"
Ahmet Saraçoğlu, "Çatal rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusuna "Gözlem yaparak hazırlandım. Yönetmenimizle birlikte yaptığımız çalışmalar, okuma provaları, yazarlarımızla karaktere dair yaptığımız çalışmalar yardımcı oldu." cevabını verdi.
"ÇATAL, SOKAĞIN KRALI OLMUŞ"
Başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu: "Çatal, bir nevi sokağın kralı olmuş. Çok yalnız bir adam ve bu yalnızlık onda hiç iyi duygulara yol açmamış. En güçlü duygusu intikam ve yalnızlık." dedi.
"
"ÇATAL KARAKTERİNİN HAYATTA BAŞKA DAYANAKLARI, BAŞKA MOTİVASYONLARI VAR"
Saraçoğlu, "Karakterinizle benzer özellikler taşıyor musunuz?" sorusuna ise "Biraz farklı bir kötü karakter. Başka uç noktaları var. Hayatta başka dayanakları, başka motivasyonları var. Benimle hiçbir alakası yok." şeklinde yanıt verdi.