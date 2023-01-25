Ateş Kuşları’nın kötü adamı ’Çatal’ ilk kez konuştu

"ÇATAL, SOKAĞIN KRALI OLMUŞ"

Başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu: "Çatal, bir nevi sokağın kralı olmuş. Çok yalnız bir adam ve bu yalnızlık onda hiç iyi duygulara yol açmamış. En güçlü duygusu intikam ve yalnızlık." dedi.

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