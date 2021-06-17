  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerince, Fethiye ve Datça'da tekneler denetlendi, bazı noktalardan numuneler alındı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:09 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:11
Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, turistik ilçede yat limanındaki teknelerde çalışma yapıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılan ekipler, Fethiye ve Ölüdeniz atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Mikrobiyolojik kirlilik bulunup bulunmadığının analiz edilmesi için ekipler, deniz suyundan numune aldı.

Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Deniz kirliliğiyle mücadele etmek, kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Ekipler, Datça Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede de inceleme gerçekleştirdi

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Cuma mesajları... En güzel, resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları... En güzel, resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...