Haberler Galeri Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Atık genelgesi kapsamında Muğla'da tekneler tek tek denetlendi

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerince, Fethiye ve Datça'da tekneler denetlendi, bazı noktalardan numuneler alındı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:09 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





