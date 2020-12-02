Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan ve bölgedeki bazı köylerin de ziraî sulama ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere düştü. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüzde 50 doluluk oranıyla 27 milyon 385 bin metreküp suya sahipken, bu yıl yine Kasım ayında ise yüzde 22 doluluk oranıyla 12 milyon 149 bin metreküp su rezervi bulunan barajda tehlike çanları çalıyor.