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Haberler Galeri Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Çanakkale'de bu yıl yağışların az olması sebebiyle barajlar kuruma noktasına geldi. Şehrin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü. Uzmanlar yağışların devam etmediği takdirde şehrin yaklaşık 1 yıllık içme suyu rezervinin kaldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:56 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:56
Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan ve bölgedeki bazı köylerin de ziraî sulama ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere düştü. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüzde 50 doluluk oranıyla 27 milyon 385 bin metreküp suya sahipken, bu yıl yine Kasım ayında ise yüzde 22 doluluk oranıyla 12 milyon 149 bin metreküp su rezervi bulunan barajda tehlike çanları çalıyor.

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Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Çanakkale Merkez, Dardanos ve Güzelyalı köylerinin içme suyunun yanı sıra, Karacaören, Özbek, Saraycık, Sarıcaeli ve Kepez köylerinin tarımsal sulama ihtiyaçlarını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda 1 yıl yetecek kadar içme suyu rezervi kaldı.

Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

'ÇANAKKALE ATİKHİSAR PROJESİ REVİZE PLANLAMA RAPORU' HAZIR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu'nun hazırlanarak 2020 yılı programına alındığını belirten yetkililer, konuya ilişkin yazılı olarak yaptıkları açıklamada; "Bu rapora göre; 3290 ha olan ve Atikhisar Barajından sulanan, Çanakkale Ovası Sulamasının rehabilite edilerek, 2665 ha'lık kısmının Umurbey Barajı uç debisiyle sulanması, kalan 625 ha'lık kısmının ise Atikhisar Barajından sulanması ve Çanakkale iline 25,37 hm3/yıl (2050 yılı ihtiyacı) içme ve kullanma suyu verilmesi planlanmaktadır.

Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Buna göre, "Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu" onaylanmış olup, söz konusu iş, "Çanakkale Umurbey Ovası Mansap Sulaması Proje Yapımı" adıyla 2020 yılı programına alınmıştır.

Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

Projenin tamamlanmasıyla Atikhisar Barajından sulamaya verilecek su miktarının 3,54 hm3/yıl'a düşürülmesi, içme ve kullanmaya verilecek su miktarının ise 25,37 hm3/yıl'a çıkarılacaktır. Ayrıca, 2050 yılı sonrası su ihtiyaç miktarını karşılayabilmek için, Çile Deresinden derivasyon yapılarak baraj giriş akımlarının arttırılması alternatifinin de ileriki yıllarda planlama düzeyinde ele alınması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdiler.

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