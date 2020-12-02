Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 22’ye düştü

'ÇANAKKALE ATİKHİSAR PROJESİ REVİZE PLANLAMA RAPORU' HAZIR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu'nun hazırlanarak 2020 yılı programına alındığını belirten yetkililer, konuya ilişkin yazılı olarak yaptıkları açıklamada; "Bu rapora göre; 3290 ha olan ve Atikhisar Barajından sulanan, Çanakkale Ovası Sulamasının rehabilite edilerek, 2665 ha'lık kısmının Umurbey Barajı uç debisiyle sulanması, kalan 625 ha'lık kısmının ise Atikhisar Barajından sulanması ve Çanakkale iline 25,37 hm3/yıl (2050 yılı ihtiyacı) içme ve kullanma suyu verilmesi planlanmaktadır.