HaberlerGaleriATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı
ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı
Gün içerisinde milyonlarca insanın para çekmek ve yatırmak için kullandığı ATM makineleri dolandırıcıların yeni gözdesi oldu. Bayram dinleyemeyen ATM farelere ATM'ye yerleştirdikleri sıra dışı yöntemlerle banka ve kredi kart bilgilerini kopyalayıp vatandaşların hesaplarını boşaltıyorlar. Peki kullandığımız ATM'nin güvenli olduğunu nasıl anlarız? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:21
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Herhangi bir sokakta ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var... ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?