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Atv, ayların değil, yılların birincisi!

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv, 2021'in ilk ayında da birinciliği elden bırakmadı!

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:20
Atv, ayların değil, yılların birincisi!

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

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Atv, ayların değil, yılların birincisi!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert,

Atv, ayların değil, yılların birincisi!

gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri,

Atv, ayların değil, yılların birincisi!

atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları,

Atv, ayların değil, yılların birincisi!

atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, hem aşkın hem de büyük sırların peşindeki soluksuz bir serüveni ekranlara getiren Maraşlı,

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