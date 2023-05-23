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Atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'den ilk kareler geldi
Atv'nin yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı. Yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi.
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 12:24Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:13
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Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak.