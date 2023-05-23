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Haberler Galeri Atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'den ilk kareler geldi

Atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'den ilk kareler geldi

Atv'nin yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı. Yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:13
Atv’nin yeni dizisi ’Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak.

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Atv’nin yeni dizisi ’Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Oyuncu kadrosunda ise Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi
Atv’nin yeni dizisi ’Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi
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